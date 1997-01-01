  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Митасова Наталья Николаевна
Митасова Наталья Николаевна
6.0
0

Митасова Наталья Николаевна

Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Кубяка, 2Б
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи