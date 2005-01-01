  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Першенков Антон Владимирович
Першенков Антон Владимирович
6.3
0

Першенков Антон Владимирович

Невролог (невропатолог), Нейрохирург
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специализации "Педиатрия", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Нейрохирургия, 2007 г.
  • Удостоверения о присвоении Высшей квалификационной категории по специальности «Нейрохирургия», распоряжение Министерства Хабаровского края, 2015 г.
  • ДВГМУ, Неврология, 2017 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
1600 р
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи