Першенков Антон Владимирович
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Ведет прием пациентов с шейным остеохондрозом, заболеваниями сосудов головного мозга (аневризма, стеноз сосудов, АВМ), опухолями головного мозга.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
1600 р
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
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