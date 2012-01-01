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Пешкова Ольга Яковлевна
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Пешкова Ольга Яковлевна
Рентгенолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
Интернатура по специальности "Хирургия", 1981 г.
Интернатура по специальности "Рентгенология", 1983 г.
Курсы повышения квалификации
Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет) г.Москва, г.Хабаровск.
Ежегодное участие в работе Всероссийской школы по клинической маммологии с 2012-2017 гг.
Многократно стажировалась в различных клиниках Европы и США.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Первичный приём детей
Рентгенолог
По запросу
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