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  3. Щербакова Наталья Викторовна
Щербакова Наталья Викторовна
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Щербакова Наталья Викторовна

Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское ДВГМУ - 1998. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач , первичная специализация по рентгенологии - 2014 год
  • Сертификат - рентгенология - с 31.05.2014 по 31.05.2019
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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