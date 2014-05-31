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Щербакова Наталья Викторовна
6.0
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Щербакова Наталья Викторовна
Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское ДВГМУ - 1998. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач , первичная специализация по рентгенологии - 2014 год
Сертификат - рентгенология - с 31.05.2014 по 31.05.2019
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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