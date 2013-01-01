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Петровская Наталия Федоровна
6.3
2
Петровская Наталия Федоровна
Стоматолог-терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1984 г. окончания.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология терапевтическая".
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2013 г.
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
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640 р
Первичный приём взрослых
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430 р
2 отзыва
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