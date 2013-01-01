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  3. Петровская Наталия Федоровна
Петровская Наталия Федоровна
6.3
2

Петровская Наталия Федоровна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1984 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология терапевтическая".
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
640 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
430 р
2 отзыва

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