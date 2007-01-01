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Пичугина Галина Валерьевна
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Пичугина Галина Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Педиатрия", 2007 г. окончания.
  • Клиническая ординатура ДВГМУ по специальности "Неврология", 2007-2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышения квалификации специалиста в ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России по программе "Актуальные вопросы клинической неврологии", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ВНУЗ ДКБ на станции Хабаровск 1 ОАО РЖД, с 2009 г. по 2018 г.
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Адреса и стоимость приёма
Белая клиника
ул. Советская, 2
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Клиника доктора Святовой
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
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