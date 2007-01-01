Пичугина Галина Валерьевна
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Адреса и стоимость приёма
ул. Советская, 2
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
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