Покрашенко Наталья Владимировна
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
ул. Пушкина, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1400 р
Терапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1100 р
Терапевт
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1820 р
Терапевт
1820 р
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