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  3. Покрашенко Наталья Владимировна
Покрашенко Наталья Владимировна
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Покрашенко Наталья Владимировна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • Сертификат "Терапия", действителен по 19.05.2020 г.
  • Сертификат "Гастроэнтерология", действителен по 08.12.2021 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Терапия, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Пушкина, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1400 р
Терапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1100 р
Терапевт
1000 р
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1820 р
Терапевт
1820 р
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