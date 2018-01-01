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Полежаева Ирина Сергеевна
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Полежаева Ирина Сергеевна
Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело».
Ординатура по специальности "Дерматовенерология"
Курсы повышения квалификации
Сертификат “Применение аутологичной плазмы при коррекции и профилактике инволюционных изменений мягких тканей в практике врача-косметолога”, 2018 г.
Курсы повышения квалификации при использовании пилингов линейки “Enerpeel”, 2019 г.
Обучение по работе с лазерными технологиями Fotona StarWalker, 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
ул. Калинина, 71А
0 отзывов
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