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  3. Шевченко Ольга Александровна
Шевченко Ольга Александровна
6.0
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Шевченко Ольга Александровна

Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наталья
ул. Лермонтова, 3
Консультация взрослых
Медицинская сестра (в косметологии)
По запросу
0 отзывов

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