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  3. Пономарева Валентина Трофимовна
Пономарева Валентина Трофимовна
6.0
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Пономарева Валентина Трофимовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Райчихинское медицинское училище, "Сестринское дело", 1971 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
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