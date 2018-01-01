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Попова Татьяна Петровна
6.0
0
Попова Татьяна Петровна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Педиатрия, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
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