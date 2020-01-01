Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Пушкарева Екатерина Антоновна
Пушкарева Екатерина Антоновна
Стоматолог-гигиенист
Стаж 3 года
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог гигиенист, ООО "Доктор стом" с 2020 года по н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
400 р
Консультация детей
Стоматолог-гигиенист
400 р
Похожие специалисты
Вричан
Наталья Васильевна
Стоматолог-гигиенист
Записаться
Нечай
Марина Николаевна
Стоматолог-гигиенист
Записаться
Губарева
Дарья Романовна
Стоматолог-гигиенист
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону