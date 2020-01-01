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Пушкарева Екатерина Антоновна

Пушкарева Екатерина Антоновна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 3 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы
  • Врач стоматолог гигиенист, ООО "Доктор стом" с 2020 года по н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
400 р
Консультация детей
Стоматолог-гигиенист
400 р

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