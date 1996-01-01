Герего Елена Георгиевна

ДВГМУ, специальность "Специальная психология", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
"Возможности визиографов. Практическое применение", ИПКСЗ, 2007 г.
Участие в семинаре "Профессиональная гигиена и индивидуальная профилактика как обязательный этап комплексного ведения каждого стоматологического пациента", 2009 г.
Участие в обучающих курсах: "Повышение качества лечения заболеваний пародонта с использованием современных технологий» и «Принципы профилактики периимплантита с использованием современных технологий", 2011 г.
Участие в Семинаре Тима Донли "Последняя и новейшая информация для практикующих стоматологов-пародонтологов и гигиенистов", 2014 г.
Сертификат специалиста, прошедшего мастер-класс PlasmoliftingTM в стоматологии, 2015 г.
Загрузка комментариев...