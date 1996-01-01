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Герего Елена Георгиевна
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Герего Елена Георгиевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 22 года
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Информация о враче
Образование
  • ХГМК, 1996 г. окончания.
  • ДВГМУ, специальность "Специальная психология", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Возможности визиографов. Практическое применение", ИПКСЗ, 2007 г.
  • Участие в семинаре "Профессиональная гигиена и индивидуальная профилактика как обязательный этап комплексного ведения каждого стоматологического пациента", 2009 г.
  • Участие в обучающих курсах: "Повышение качества лечения заболеваний пародонта с использованием современных технологий» и «Принципы профилактики периимплантита с использованием современных технологий", 2011 г.
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Адреса и стоимость приёма
Вита Дент
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 49
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
1000 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
500 р
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