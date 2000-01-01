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Рабинович Эдуард Леонидович
6.6
2

Рабинович Эдуард Леонидович

Кардиолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1978 г. окончания.
  • Интернатура по специализации "Кардиологии", 1984-1985 гг.
  • Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", до 2020 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Санкт-Петербург – 2003г, 2011г, 2012г, 2013г.
  • Москва – 1998г, 2000г, 2002г, 2004г, 2008г.
  • Израиль, клиника "Тель-а-шамер", 1996 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Российская ассоциация кардиологов.
  • Европейская ассоциация кардиологов.
  • Участие в научных европейских кардиологических конгрессах.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2000 р
Первичный приём детей
Кардиолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1500 р
2 отзыва

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