Рабинович Эдуард Леонидович
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Автор научных работ:
Более 30 печатных научных работ.
1. «Случай синдрома Романо-Уорда манифестированный на фоне острого диффузного миокардита»
2. «Эффективность и безопасность применения пропанорма при пароксизмальной форме фибрилляции предсердий»
3. «Клинические варианты расслаивающей аневризмы аорты по материалам кардиологического отделения Гор. Больницы № 3 г. Хабаровска».
Более 30 печатных научных работ.
1. «Случай синдрома Романо-Уорда манифестированный на фоне острого диффузного миокардита»
2. «Эффективность и безопасность применения пропанорма при пароксизмальной форме фибрилляции предсердий»
3. «Клинические варианты расслаивающей аневризмы аорты по материалам кардиологического отделения Гор. Больницы № 3 г. Хабаровска».
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Адреса и стоимость приёма
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2000 р
Первичный приём детей
Кардиолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1500 р
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