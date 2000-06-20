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Поддубная Надежда Владимировна

Поддубная Надежда Владимировна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровск, Дальневосточный государственный медицинский университет. Врач по специальности «Лечебное дело» 29.06.1998 г.
  • Интернатура 20.06.2000 г. по специальности терапия.
Курсы повышения квалификации
  • Аккредитация «Терапия» от 14.06.2019 г.
  • Диплом о профессиональной подготовке от 18.12.2021 г. по специальности «Кардиология»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1800 р
Терапевт
1800 р

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