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  3. Разуванова Наталья Ивановна
Разуванова Наталья Ивановна
6.3
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Разуванова Наталья Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Педиатрия, 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Краснореченская, 38б
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
Бесплатно
1 отзыв

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