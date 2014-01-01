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Родионов Александр Борисович
6.0
0
Родионов Александр Борисович
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1971 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Травматология и ортопедия, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детский травмпункт
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
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