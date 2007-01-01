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  3. Рожкова Ирина Сергеевна
Рожкова Ирина Сергеевна
6.8
3

Рожкова Ирина Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2007 г. окончания.
  • Интернатура на кафедре, "Стоматология терапевтическая", 2008 г.
  • Сертификат по специальности "Стоматология общей практики", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Консервативное лечение апикального периодонтита. Тактика лечения. Построение прогноза. Реабилитация" Лектор: Ткаченко В.В. к.м.н.
  • "Создаём улыбки. Прямые композитные виниры от А до Я." Лектор: Кондратьева В.С.
  • "Эндодонтия с удовольствием". Лектор: Бугунова И.В.
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Член Стоматологической Ассоциации России
Опыт работы
  • Врач - Стоматолог-терапевт, Стоматология "Эстетика", 2018 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетика
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
3 отзыва

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