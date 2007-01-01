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Рожкова Ирина Сергеевна
6.8
3
Рожкова Ирина Сергеевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2007 г. окончания.
Интернатура на кафедре, "Стоматология терапевтическая", 2008 г.
Сертификат по специальности "Стоматология общей практики", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
"Консервативное лечение апикального периодонтита. Тактика лечения. Построение прогноза. Реабилитация" Лектор: Ткаченко В.В. к.м.н.
"Создаём улыбки. Прямые композитные виниры от А до Я." Лектор: Кондратьева В.С.
"Эндодонтия с удовольствием". Лектор: Бугунова И.В.
"Пульпит и периодонтит: классификации, диагностика, лечение, постэндодонтическая реставрация". Лектор: Скатова Е.А.
"Эндо Практик Project от Елены Липатовой".Лектор: Липатова Е.В.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Член Стоматологической Ассоциации России
Опыт работы
Врач - Стоматолог-терапевт, Стоматология "Эстетика", 2018 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетика
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
3 отзыва
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