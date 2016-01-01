  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Книжникова Елена Владимировна
Книжникова Елена Владимировна
6.0
0

Книжникова Елена Владимировна

Педиатр
Стаж 2 года
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2016 г. окончания.
  • Клиническая ординатура на базе Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук-Центра физиологии и патологии дыхания-Института охраны материнства и детства по специальности "Педиатрия", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Педиатр
1100 р
Вторичный приём детей
Педиатр
900 р
НИИ охраны материнства и детства
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи