Книжникова Елена Владимировна
Стаж 2 года
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Является научным сотрудником группы молекулярно-генетической диагностики Хабаровского филиала Дальневосточного Центра физиологии и патологии дыхания ( Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук) –Научно-исследовательского института охраны материнства и детства.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Педиатр
1100 р
Вторичный приём детей
Педиатр
900 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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