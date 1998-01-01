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Рустамова Саадат Саяд Кызы
6.3
1
Рустамова Саадат Саяд Кызы
Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Азербайджанский медицинский университет, Педиатрия, 1998 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №1
ул. Шеронова, 63
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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