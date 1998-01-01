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  3. Рустамова Саадат Саяд Кызы
Рустамова Саадат Саяд Кызы
6.3
1

Рустамова Саадат Саяд Кызы

Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Азербайджанский медицинский университет, Педиатрия, 1998 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №1
ул. Шеронова, 63
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

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