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Рябина Ольга Степановна
6.0
0
Рябина Ольга Степановна
Терапевт
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Лечебное дело, 1979 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём детей
Терапевт
По запросу
Вторичный приём детей
Терапевт
По запросу
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