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  3. Половова Елена Борисовна
Половова Елена Борисовна
6.3
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Половова Елена Борисовна

Кардиолог, Терапевт, Аллерголог-иммунолог
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Терапия", 1987-1992 гг.
  • Интернатура по специальности «Внутренние болезни», квалификация - Врач-терапевт, ДВГМУ, 1994 г. окончания.
  • Сертификат «Кардиология», Современная научно-технологическая академия, г. Москва, 2017 г.
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Курсы повышения квалификации
  • 2001-2002гг. - Специализация, усовершенствование «Актуальные вопросы в аллергологии и иммунологии».
  • 2005г. - Специализация, усовершенствование «Функциональная диагностика».
  • 2007г. - Повышение квалификации «Актуальные вопросы в аллергологии и иммунологии».
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях по аллергологии и иммунологи.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
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