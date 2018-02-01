Половова Елена Борисовна
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Профессиональные навыки:
пороки сердца: дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, тетрада Фалло, комплекс Эйзенменгера;
пороки сердечных клапанов;
атеросклероз;
ишемическая болезнь сердца, стабильная и нестабильная стенокардия, ишемический кардиосклероз;
инфаркт, постинфарктный кардиосклероз;
хроническая сердечная недостаточность, острая сердечная недостаточность;
воспаления сердца: эндокардит, миокардит, перикардит;
аритмии и нарушения проводящей системы сердца;
гипертония, гипотония;
аневризма;
стеноз (сужение) аорты, стеноз коронарных сосудов;
кардиомиопатии: гипертрофическая, дилатационная;
гипертрофия левого желудочка;
опухоли сердца;
травмы сердца;
тромбоз любых сосудов;
воспалительные заболевания сосудов: васкулиты, флебиты.
пороки сердца: дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, тетрада Фалло, комплекс Эйзенменгера;
пороки сердечных клапанов;
атеросклероз;
ишемическая болезнь сердца, стабильная и нестабильная стенокардия, ишемический кардиосклероз;
инфаркт, постинфарктный кардиосклероз;
хроническая сердечная недостаточность, острая сердечная недостаточность;
воспаления сердца: эндокардит, миокардит, перикардит;
аритмии и нарушения проводящей системы сердца;
гипертония, гипотония;
аневризма;
стеноз (сужение) аорты, стеноз коронарных сосудов;
кардиомиопатии: гипертрофическая, дилатационная;
гипертрофия левого желудочка;
опухоли сердца;
травмы сердца;
тромбоз любых сосудов;
воспалительные заболевания сосудов: васкулиты, флебиты.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
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