Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Рындина Ольга Григорьевна
6.0
0
Рындина Ольга Григорьевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Почетная грамота МЗ РФ.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр
ул. Ленинградская, 25А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Матянин
Вячеслав Игоревич
Лор (оториноларинголог)
,
Хирург
6.3
4
Записаться
Широков
Илья Игоревич
Лор (оториноларинголог)
,
Эндоскопист
6.0
0
Записаться
Панкова
Юлия Леонидовна
Лор (оториноларинголог)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...