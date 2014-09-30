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  3. Саблин Иван Дмитриевич
Саблин Иван Дмитриевич
6.3
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Саблин Иван Дмитриевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 2007 г. окончания.
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", действителен с 30.09.2014 г. по 30.09.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
1 отзыв

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