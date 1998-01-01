Саликова Татьяна Фёдоровна
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Занимается цитологической диагностикой пункционного биоматериала любой локализации, соскобов со слизистых и раневых поверхностей, отпечатков эндоскопических биопсий. Активно работает по выявлению опухолевых и неопухолевых процессов методом жидкостной цитологией. Из сравнительно редких злокачественных поражений была выявлена ганглионейробластома, лейомиосаркома тела матки, лимфома Беркитта по очагу в молочной железе, анапластический рак щитовидной железы, миксоидная фибросаркома мягких тканей, аденокарцинома щитовидной железы – прорастание из вилочковой железы и др.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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