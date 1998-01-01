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  3. Саликова Татьяна Фёдоровна
Саликова Татьяна Фёдоровна
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Саликова Татьяна Фёдоровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Фармация", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по Клинической Лабораторной Диагностике на базе Дорожной клинической больницы г. Иркутска, 1987 г.
  • Специализация по Клинической Лабораторной Диагностике на базе Дорожной клинической больницы г. Новосибирска, 1994 г.
  • Специализация "Клиническая Лабораторная Диагностика с вопросами цитологии» на базе ДВГМУ г. Хабаровска, 1998 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ассоциация клинических цитологов России
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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