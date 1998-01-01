Саликова Татьяна Фёдоровна

Первичная специализация по Клинической Лабораторной Диагностике на базе Дорожной клинической больницы г. Иркутска, 1987 г.

Специализация по Клинической Лабораторной Диагностике на базе Дорожной клинической больницы г. Новосибирска, 1994 г.

Специализация "Клиническая Лабораторная Диагностика с вопросами цитологии» на базе ДВГМУ г. Хабаровска, 1998 г.