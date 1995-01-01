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  3. Самолюков Олег Валентинович
Самолюков Олег Валентинович
6.3
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Самолюков Олег Валентинович

Остеопат, Травматолог-ортопед
Стаж 25 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, ТравмОртопедия, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1995-2003 гг. - хирург, эндоскопист, Военно-Морской госпиталь ФПС.
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

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