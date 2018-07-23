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  3. Савина Юлия Валерьевна
Савина Юлия Валерьевна
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Савина Юлия Валерьевна

Зубной врач
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский колледж, 2005 г. окончания.
  • Сертификат № 0825140000998 «Стоматология», действителен по 23.07.2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Зубной врач
По запросу
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