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Щука Татьяна Александровна
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Щука Татьяна Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское медицинское училище, Сестринское дело, 1971 г. окончания.
  • Сертификат специалиста по специальности "Организация сестринского дела". Срок действия сертификата 2023 г.
  • Сертификат по специальности "Сестринское дело в психиатрии" до 06.02.2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
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