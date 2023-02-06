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Щука Татьяна Александровна
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Щука Татьяна Александровна
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Хабаровское медицинское училище, Сестринское дело, 1971 г. окончания.
Сертификат специалиста по специальности "Организация сестринского дела". Срок действия сертификата 2023 г.
Сертификат по специальности "Сестринское дело в психиатрии" до 06.02.2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
0 отзывов
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