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Туголукова Мария Алексеевна
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Туголукова Мария Алексеевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Сестринское дело", 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
0 отзывов
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