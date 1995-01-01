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  3. Шапорева Елена Ивановна
Шапорева Елена Ивановна
6.3
3

Шапорева Елена Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Педиатрия, 1994 г.
  • Интернатура, Детская краевая клиническая больница г. Хабаровск, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности, ДВГМУ, Офтальмология, 2000 г.
  • ИПКСЗ, Терапия, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Вяземская, 7А
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
3 отзыва

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