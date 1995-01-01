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Шапорева Елена Ивановна
6.3
3
Шапорева Елена Ивановна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1994 г.
Интернатура, Детская краевая клиническая больница г. Хабаровск, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по специальности, ДВГМУ, Офтальмология, 2000 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Вяземская, 7А
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
3 отзыва
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