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Шаповалов Игорь Анатольевич
6.0
0
Шаповалов Игорь Анатольевич
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии ЗВ № 760918 выдан 23.06.1983
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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