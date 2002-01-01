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Мартынюк Ольга Олеговна
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Мартынюк Ольга Олеговна

Гастроэнтеролог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Гастроэнтерология", 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Ультразвуковая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы", 2012 г.
  • ДВГМУ, повышение квалификации "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2007-2014гг. - КГБУ ККБ №2, врач-терапевт терапевтического отделения
  • 2011-2014гг. - врач ОФУД
  • 2014-2016гг. - КГБУЗ ГП №16 врач ультразвуковой диагностики
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Адреса и стоимость приёма
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
Городская поликлиника №16
ул. Радищева, 16
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
Бесплатно
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
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