Мартынюк Ольга Олеговна
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Направление УЗИ органы брюшной полости, мочевыделительной системы, сердечно-сосудистой системы, мягких тканей и поверхностно расположенных органов. Аттестационная работа узи диагностика конкрементов в желчевыводящих пртоков.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
ул. Радищева, 16
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
Бесплатно
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
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