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  3. Шемевханова Хубайдат Гаджиабдулаевна
Шемевханова Хубайдат Гаджиабдулаевна
6.0
0

Шемевханова Хубайдат Гаджиабдулаевна

Терапевт
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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