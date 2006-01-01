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Бухонкина Юлия Михайловна
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Бухонкина Юлия Михайловна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Кардиология", ИПКСЗ, 2006 г.
  • Профессиональная переподготовка "Кардиология", ИПКСЗ, 2011 г.
  • Повышение квалификации, "Терапия", ИПКСЗ, 2013 г.
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
1800 р
Кардиолог
1900 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1400 р
Кардиолог
1250 р
Консультация взрослых
Кардиолог
800 р
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