Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Бухонкина Юлия Михайловна
7.8
1
Бухонкина Юлия Михайловна
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Профессор.
Читать полностью
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка "Кардиология", ИПКСЗ, 2006 г.
Профессиональная переподготовка "Кардиология", ИПКСЗ, 2011 г.
Повышение квалификации, "Терапия", ИПКСЗ, 2013 г.
Повышение квалификации, "Порядок организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС", ИПКСЗ, 2014 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
1800 р
Кардиолог
1900 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1400 р
Кардиолог
1250 р
Консультация взрослых
Кардиолог
800 р
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Молчанова
Ольга Викторовна
Гастроэнтеролог
,
Пульмонолог
,
Терапевт
,
Аллерголог-иммунолог
,
Зав. центром
9.6
2
Записаться
Никулина
Вероника Александровна
Пульмонолог
,
Терапевт
,
Зав. отделением
6.2
0
Записаться
Сафонова
Ирина Анатольевна
Кардиолог
6.3
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...