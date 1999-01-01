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  3. Широбокова Юлия Григорьевна
Широбокова Юлия Григорьевна
6.0
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Широбокова Юлия Григорьевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Физиотерапия, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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