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  3. Шиш Татьяна Дмитриевна
Шиш Татьяна Дмитриевна
6.0
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Шиш Татьяна Дмитриевна

Фельдшер-лаборант
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское медицинское училище, 1976 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Фельдшер-лаборант
По запросу
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