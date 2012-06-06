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  3. Шишова Ольга Андреевна
Шишова Ольга Андреевна
5.8
1

Шишова Ольга Андреевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское ДВГМУ - 1977 год. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач лечебник
  • Сертификат - терапия – от 06.06.2012 до 06.06.2017
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
1 отзыв

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