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  3. Штайнбрехер Виктория Викторовна
Штайнбрехер Виктория Викторовна
6.9
3

Штайнбрехер Виктория Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Краснореченская, 38б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва

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