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Шульгин И. Н.
6.0
0
Шульгин И. Н.
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
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