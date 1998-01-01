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  3. Шуваева Людмила Александровна
Шуваева Людмила Александровна
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Шуваева Людмила Александровна

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1989 г. окончания.
  • ДВГМУ, Профессиональная переподготовка по специальности "Психиатрия-наркология, 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Психиатрия, 2015 г.
  • ДВГМУ, Психиатрия-наркология, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
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