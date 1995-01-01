Князев Владимир Петрович
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Доступен вызов на дом
Индивид. психотерапия (50 мин.) - 2000 р., (90 мин) - 3000 р., семейная психотерапия (50 мин.) - 2500 р., (90 мин.) - 3000 р.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
2500 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
2000 р
ш. Воронежское, 164
Консультация взрослых
Психотерапевт
По запросу
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