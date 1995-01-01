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Князев Владимир Петрович
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Князев Владимир Петрович

Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Психиатр-нарколог
Стаж 36 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1975 - 1982 гг. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Психиатрия", 1982 - 1983гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный курс "Психиатрия", ХГМИ, 1995 г.
  • Управление, планирование и организация здравоохранения (г.Москва), 1986 г.
  • Сертификационный курс "Психиатрия-наркология", ХГМИ, 2000 г.
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Участие в ассоциациях
  • Ассоциация психотерапевтов Хабаровского края
Опыт работы
  • 1982-1983гг. - врач-интерн, Краевая психиатрическая больница
  • 1984-1989гг. - врач-психотерапевт, Краевая больница
  • 1990-1991гг. - врач-сексопатолог, консультация "Брак и семья"
Еще 5
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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
2500 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
2000 р
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
Консультация взрослых
Психотерапевт
По запросу
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