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Швецов Андрей Борисович
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Швецов Андрей Борисович
Нейрохирург
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Нейрохирургия", 2005 г.
Клиническая интернатура на базе ККБ № 2, 2005 г.
Диплом о профессиональной переподготовке в сфере "Нейрохирургии", 2007 г.
Сертификат по специальности "Нейрохирургия", до 2021 г.
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Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
ККБ № 2 отделение нейрохирургии
Консультативный прием «Белая клиника»
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
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