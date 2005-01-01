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Швецов Андрей Борисович
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Швецов Андрей Борисович

Нейрохирург
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Нейрохирургия", 2005 г.
  • Клиническая интернатура на базе ККБ № 2, 2005 г.
  • Диплом о профессиональной переподготовке в сфере "Нейрохирургии", 2007 г.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ККБ № 2 отделение нейрохирургии
  • Консультативный прием «Белая клиника»
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
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