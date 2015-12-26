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Сидоренко Денис Станиславович
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Сидоренко Денис Станиславович

Нефролог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2014 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Нефрология", 2015 г. окончания.
  • Серт. №0127240877751 выдан 26.12.2015, действителен 5 лет
Курсы повышения квалификации

Нет информации

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Нефролог
По запросу
Поликлиника №1 Доктора Татьяны Гувва
Доступна онлайн запись
ул. Кавказская, 45/2
Первичный приём взрослых
Нефролог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Нефролог
1000 р
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