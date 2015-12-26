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Сидоренко Денис Станиславович
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Сидоренко Денис Станиславович
Нефролог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2014 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Нефрология", 2015 г. окончания.
Серт. №0127240877751 выдан 26.12.2015, действителен 5 лет
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
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Поликлиника №1 Доктора Татьяны Гувва
Доступна онлайн запись
ул. Кавказская, 45/2
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1000 р
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