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  3. Рыбина Ирина Алексеевна
Рыбина Ирина Алексеевна
6.0
0

Рыбина Ирина Алексеевна

Нефролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Нефролог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Нефролог
900 р
0 отзывов

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