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Сидоренко Ирина Николаевна
6.0
0
Сидоренко Ирина Николаевна
Заместитель главного врача
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
0 отзывов
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