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  3. Сидоренко Ирина Николаевна
Сидоренко Ирина Николаевна
6.0
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Сидоренко Ирина Николаевна

Заместитель главного врача
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
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