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Симановская Наталья Сергеевна

Симановская Наталья Сергеевна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Диплом специалиста Лечебной физкультуры
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат: «Недоношенные дети. Основные патологии. Особенности гидрореабилитации»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу

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