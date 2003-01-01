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Казанцева Евгения Ивановна
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Казанцева Евгения Ивановна

Педиатр, Врач ЛФК, Аллерголог-иммунолог, Главный врач, Зав. отделением
Стаж 16 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 1986 г. Дальневосточный государственный медицинский университет, специализация: «Педиатрия»
  • 2003 г. Дальневосточный государственный медицинский университет, специализация «Лечебная физкультура и спортивная медицина с вопросами массажа»
Курсы повышения квалификации
  • 2003г. - Сертификат по специализации «Лечебная физкультура и спортивная медицина» (ДВГМУ, г. Хабаровск)
  • 2016г. - Сертификат «Организация здравоохранения и общественное здоровье», (ДВГМУ, г. Хабаровск)
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
Бесплатно
Педиатр
По запросу
Центр доктора Бубновского
Доступна онлайн запись
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Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
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Вторичный приём взрослых
Врач ЛФК
800 р
Консультация взрослых
Главный врач
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Центр доктора Бубновского
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 94
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
1600 р
Вторичный приём взрослых
Врач ЛФК
800 р
Консультация взрослых
Главный врач
По запросу
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