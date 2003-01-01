Казанцева Евгения Ивановна
Стаж 16 лет
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
Бесплатно
Педиатр
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
1600 р
Вторичный приём взрослых
Врач ЛФК
800 р
Консультация взрослых
Главный врач
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 94
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
1600 р
Вторичный приём взрослых
Врач ЛФК
800 р
Консультация взрослых
Главный врач
По запросу
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