Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Сиворакша Галина Алексеевна
6.0
0
Сиворакша Галина Алексеевна
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии ЗВ № 760567 выдан 30.07.1982
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Селина
Елена Владимировна
Дерматовенеролог
,
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Москалева
Ирина Владимировна
Стоматолог-терапевт
,
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Сидоренко
Ирина Николаевна
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...