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  3. Сиворакша Галина Алексеевна
Сиворакша Галина Алексеевна
6.0
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Сиворакша Галина Алексеевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии ЗВ № 760567 выдан 30.07.1982
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
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