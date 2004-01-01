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  3. Зенюков Артем Сергеевич
Зенюков Артем Сергеевич
8.3
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Зенюков Артем Сергеевич

Онколог, Онколог-маммолог, Заместитель главного врача, Онколог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Хирургия", ДВГМУ, 2005-2007 гг.
  • Аспирантура по специальности "Онкология", РОНЦ им. Блохина (г. Москва), 2007-2010 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • Краткосрочное повышение квалификации "Кровесберегающие технологии в хирургии и онкологии", 2012 г.
  • Повышение квалификации по теме: "Актуальные вопросы лекарственной терапии опухолевых заболеваний", 2014 г.
  • Повышение квалификации в области Управление и экономика в фармации по теме: Актуальные вопросы оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника красоты и здоровья
ул. Муравьёва-Амурского, 24
Первичный приём взрослых
Онколог-хирург
По запросу
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
1990 р
Онколог
1990 р
Вторичный приём взрослых
Онколог-маммолог
1590 р
Онколог
1590 р
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Онколог
1900 р
Онколог-маммолог
1900 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
1900 р
Онколог-маммолог
1900 р
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