Зенюков Артем Сергеевич
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Специализируется на оперативном лечении онкологических заболеваний. В компетенцию врача онколога-хирурга, также входит консультация, диагностика, профилактические мероприятия и составление программы реабилитации для больных онкологией.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Муравьёва-Амурского, 24
Первичный приём взрослых
Онколог-хирург
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
1990 р
Онколог
1990 р
Вторичный приём взрослых
Онколог-маммолог
1590 р
Онколог
1590 р
ш. Воронежское, 164
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Онколог
1900 р
Онколог-маммолог
1900 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
1900 р
Онколог-маммолог
1900 р
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