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Сивова Галина Николаевна
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Сивова Галина Николаевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 23 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специализации "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Офтальмология", Сибирский Государственный Медицинский Университет, 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Прошла повышение квалификации в КГБОУДПО "ИПКСЗ" , по специальности "Физиотерапия", 2015 г.
  • Прошла повышение квалификации в КГБОУДПО "ИПКСЗ" , по специальности "Детская офтальмология", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Семейная поликлиника
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1200 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1200 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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