Сивова Галина Николаевна
Стаж 23 года / Врач первой категории
Принимает детей
Решением аттестационной комиссии Военно-медицинской академии, присвоена первая квалификационная категория по специальности "Офтальмология".
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1200 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1200 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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